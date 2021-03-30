عاجل

  • التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيات باتجاه المملكة العربية السعودية

شؤون فلسطينية

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش عن تضامنه مع أهلنا في أراضي (48) ومع أهالي الضحايا في جرائم القتل اليومية التى تحدث هناك بتواطؤ وتخاذل من الشرطة الاسرائيلية.

ودعا د. عياش بمناسبة ذكرى يوم الأرض" ٤٥" جماهير شعبنا في أراضي (48) والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس إلي تنظيم فعاليات وطنية وشعبية إحياء لذكرى يوم الأرض وذلك للتأكيد على مطالبنا العادلة في التحرير والعودة وتقرير المصير واستعادة حقوقنا وأرضنا المسلوبة وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس.

وشدد د. عياش في بيان له بمناسبة ذكرى يوم الأرض" 45" أن الشعب الفلسطيني في أراضي الداخل المحتل(48) والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات هم شعب واحد وأرضهم واحدة و أصحاب قضية واحدة.

وأشار القيادي الفلسطيني الى أن يوم الأرض ما هو إلا حلقة من سلسلة الكفاح الوطني الفلسطيني التي بدأت مطلع العشرينيات، وذلك منذ انتفاضة الشيخ شاكر أبو كشك ضد الهجرات اليهودية في يافا والمناطق المحيطة، ثم هبّة البراق، وحتى ثورة الشيخ عز الدين القسّام (1935- 1936) وغيرها من الإضرابات والمظاهرات التى ساهمت إلى حد كبير في إيقاف مخططات مصادرة الأراضي، كما أنه أوصل صرخة الفلسطينيين في الداخل إلى فلسطين كافة وإلى الخارج، وأعاد وضعهم على الخارطة النضالية بعد أن كانوا يعانون من آراء مسبقة بشأن اندماجهم في واقع الاحتلال، معتبرا أيضا أن أحداث يوم الأرض كانت تعبيرا كبيرا عن الصراع على الأرض والحيز المكاني.

وأعلن د. عياش عن رفضه لقرارات الضم التى تلوح بها الحكومة الاسرائيلية من حين لآخر لمنطقة الأغوار كما أدان وبشدة سياسة مصادرة الأراضي وهدم القرى خاصة في حي البستان وحي الشيخ جراح وقرية العراقيب

وثمن د. عياش قرارات محكمة العدل الدولية التى تدين ممارسات الاحتلال العنصرية وسياساته القائمة على سرقة الأراضي وقتل الأبرياء والاعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية ،ورحب بمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم التى ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقتل العزل منهم في يوم الأرض ومسيرات العودة والمظاهرات السلمية والاعتصامات التى تقام على الأراضي المهددة بالمصادرة .

أخبار ذات صلة

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة &#34;ج&#34;

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة "ج"

مجدي ضهير: نتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء في القطاع قصيرة

مجدي ضهير: نتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء في القطاع قصيرة

الرئيس التونسي بذكرى يوم الأرض: نجدد وقوفنا الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني

الرئيس التونسي بذكرى يوم الأرض: نجدد وقوفنا الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني

يترأسها سعدات وجرار.. &#34;الشعبية&#34; تسجل قائمتها للجنة الانتخابات المركزية

يترأسها سعدات وجرار.. "الشعبية" تسجل قائمتها للجنة الانتخابات المركزية

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة &#34;ج&#34;

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة "ج"

التنمية الاجتماعية: كشفت جائحة (كورونا) اوجه قصور بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية

التنمية الاجتماعية: كشفت جائحة (كورونا) اوجه قصور بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية

مجدلاني: لا انتخابات دون القدس ومنع إجرائها تعطيل للعملية الديمقراطية بدولة فلسطين

مجدلاني: لا انتخابات دون القدس ومنع إجرائها تعطيل للعملية الديمقراطية بدولة فلسطين

منوعات

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

شاهد: بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد رؤساء وفنانين

شاهد: بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد رؤساء وفنانين

بتفاصيل مرعبة.. كيف أطعم أمير كرارة الأسد بفمه في مسلسله الجديد ؟

بتفاصيل مرعبة.. كيف أطعم أمير كرارة الأسد بفمه في مسلسله الجديد ؟

دينا الشربيني تقدم مفاجأة في رمضان.. ما هي ؟

دينا الشربيني تقدم مفاجأة في رمضان.. ما هي ؟

شاهد: فاطمة العبدالله تعرّض نفسها للاحراج.. والجمهور &#34;سيليكون الخليج&#34;

شاهد: فاطمة العبدالله تعرّض نفسها للاحراج.. والجمهور "سيليكون الخليج"

شاهد: مايا دياب تثير ضجة كبيرة بجمبسوت كيم كرداشيان الجلدي الضيق

شاهد: مايا دياب تثير ضجة كبيرة بجمبسوت كيم كرداشيان الجلدي الضيق

بسبب هذا الفستان.. أنغام تعرض نفسها لموقف محرج والجمهور ينتقدها

بسبب هذا الفستان.. أنغام تعرض نفسها لموقف محرج والجمهور ينتقدها

شاهد: القضاء يستدعي مريم حسين بسبب منى السابر.. إليكم التفاصيل

شاهد: القضاء يستدعي مريم حسين بسبب منى السابر.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد عساف عن زوجته &#34;كانت خايفة مني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد عساف عن زوجته "كانت خايفة مني".. ما القصة ؟

بفيديو مميّز.. شاهد كيف كشفت فاليري أبو شقرا عن حملها

بفيديو مميّز.. شاهد كيف كشفت فاليري أبو شقرا عن حملها

عربي

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

بعد شفائهما من (كورونا).. الأسد وزوجته يعودان لمزاولة عملهما بدءًا من اليوم

بعد شفائهما من (كورونا).. الأسد وزوجته يعودان لمزاولة عملهما بدءًا من اليوم

97 وفاة و7940 إصابة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن

97 وفاة و7940 إصابة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن