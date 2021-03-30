عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش عن تضامنه مع أهلنا في أراضي (48) ومع أهالي الضحايا في جرائم القتل اليومية التى تحدث هناك بتواطؤ وتخاذل من الشرطة الاسرائيلية.



ودعا د. عياش بمناسبة ذكرى يوم الأرض" ٤٥" جماهير شعبنا في أراضي (48) والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس إلي تنظيم فعاليات وطنية وشعبية إحياء لذكرى يوم الأرض وذلك للتأكيد على مطالبنا العادلة في التحرير والعودة وتقرير المصير واستعادة حقوقنا وأرضنا المسلوبة وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس.



وشدد د. عياش في بيان له بمناسبة ذكرى يوم الأرض" 45" أن الشعب الفلسطيني في أراضي الداخل المحتل(48) والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات هم شعب واحد وأرضهم واحدة و أصحاب قضية واحدة.



وأشار القيادي الفلسطيني الى أن يوم الأرض ما هو إلا حلقة من سلسلة الكفاح الوطني الفلسطيني التي بدأت مطلع العشرينيات، وذلك منذ انتفاضة الشيخ شاكر أبو كشك ضد الهجرات اليهودية في يافا والمناطق المحيطة، ثم هبّة البراق، وحتى ثورة الشيخ عز الدين القسّام (1935- 1936) وغيرها من الإضرابات والمظاهرات التى ساهمت إلى حد كبير في إيقاف مخططات مصادرة الأراضي، كما أنه أوصل صرخة الفلسطينيين في الداخل إلى فلسطين كافة وإلى الخارج، وأعاد وضعهم على الخارطة النضالية بعد أن كانوا يعانون من آراء مسبقة بشأن اندماجهم في واقع الاحتلال، معتبرا أيضا أن أحداث يوم الأرض كانت تعبيرا كبيرا عن الصراع على الأرض والحيز المكاني.



وأعلن د. عياش عن رفضه لقرارات الضم التى تلوح بها الحكومة الاسرائيلية من حين لآخر لمنطقة الأغوار كما أدان وبشدة سياسة مصادرة الأراضي وهدم القرى خاصة في حي البستان وحي الشيخ جراح وقرية العراقيب



وثمن د. عياش قرارات محكمة العدل الدولية التى تدين ممارسات الاحتلال العنصرية وسياساته القائمة على سرقة الأراضي وقتل الأبرياء والاعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية ،ورحب بمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم التى ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقتل العزل منهم في يوم الأرض ومسيرات العودة والمظاهرات السلمية والاعتصامات التى تقام على الأراضي المهددة بالمصادرة .