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مجدي ضهير: نتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء في القطاع قصيرة

مجدي ضهير: نتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء في القطاع قصيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال ضهير نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء،  إن "بكل صراحة الوضع الوبائي داخل قطاع غزة خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "نتابع تطورات الحالة الوبائية يومياً وبناءً على المعطيات في الميدان نحدد اتخاذ القرار إما بالتشديد أو التخفيف أو بقاء الوضع على حاله".

وتابع: "نتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء قصيرة بأقصى تقدير أسبوعين وتبدأ بالانخفاض والانحسار".

ةوواصل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وأفادت وزارة "الصحة بغزة، بأنه تم إجراء 3247 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية، راصدة 785 إصابة جديدة بالفيروس.

كما تم تسجيل ست حالات وفاة بالفيروس، 300 حالة تعافٍ في نفس الفترة الزمنية في القطاع.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 64527 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7098 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 56819 حالة.

كما وصل إجمالي الوفيات 610 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.

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