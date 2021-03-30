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السيسي: أداء هيئة قناة السويس كان أكثر من مشرف وكنت مطمئناً

السيسي: أداء هيئة قناة السويس كان أكثر من مشرف وكنت مطمئناً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لم تشهد قبل ذلك، حصول حادثة مماثلة في قناة السويس، "لكن تم التعامل معها بفعالية وكفاءة".

وأشار في كلمة له، اليوم، إلى أن "قناة السويس مرفق عالمي للتجارة الدولية وهي "باقية ومنافسة".

وأضاف السيسي: بأن قناة السويس موقع عالمي لحركة التجارة ومرور السفن، لافتاً إلى أن "أداء هيئة قناة السويس كان أكثر من مشرف وكنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي على خير".

من جهته، قال رئيس هيئة قناة السويس: إنه مع وقوع الحادثة وضعنا 3 سيناريوهات لتعويم السفينة، مشيراً إلى "أننا انتظرنا المد العالي لاستئناف مساعي تحرير السفينة ونجحنا".

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