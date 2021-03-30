يترأسها سعدات وجرار.. "الشعبية" تسجل قائمتها للجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بأنها سجلت قائمتها الانتخابية، للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، والتي تحمل اسم (نبض الشعب).
وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن من سيترأس القائمة كلا من الامين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات، والأسيرة خالدة جرار.
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بأنها سجلت قائمتها الانتخابية، للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، والتي تحمل اسم (نبض الشعب).
وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن من سيترأس القائمة كلا من الامين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات، والأسيرة خالدة جرار.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر: تعبر قائمة "نبض الشعب" عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني ، في العودة والاستقلال وإعادة بناء النظام السياسي.
وأضاف: بأن الأسير والأمين العام أحمد سعدات على رأس القائمة بالإضافة إلى العديد من الكفاءات المتنوعية من الشباب والمرأة والأسرى.
وقال مزهر: إن الانتخابات فرصة مهمة من أجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتغير النظام السياسي والانحياز المطلق للفئات المهمشة من الفقراء والشباب.
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