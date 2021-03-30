يترأسها سعدات وجرار.. "الشعبية" تسجل قائمتها للجنة الانتخابات المركزية

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر: تعبر قائمة "نبض الشعب" عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني ، في العودة والاستقلال وإعادة بناء النظام السياسي.





وأضاف: بأن الأسير والأمين العام أحمد سعدات على رأس القائمة بالإضافة إلى العديد من الكفاءات المتنوعية من الشباب والمرأة والأسرى.





وقال مزهر: إن الانتخابات فرصة مهمة من أجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتغير النظام السياسي والانحياز المطلق للفئات المهمشة من الفقراء والشباب.







