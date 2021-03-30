عاجل

  • التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيات باتجاه المملكة العربية السعودية

شؤون فلسطينية

يترأسها سعدات وجرار.. "الشعبية" تسجل قائمتها للجنة الانتخابات المركزية

يترأسها سعدات وجرار.. "الشعبية" تسجل قائمتها للجنة الانتخابات المركزية
وفد الجبهة أثناء توجهه للجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بأنها سجلت قائمتها الانتخابية، للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، والتي تحمل اسم (نبض الشعب).

وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن من سيترأس القائمة كلا من الامين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات، والأسيرة خالدة جرار.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر: تعبر قائمة "نبض الشعب" عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني ، في العودة والاستقلال وإعادة بناء النظام السياسي. 

وأضاف: بأن الأسير والأمين العام أحمد سعدات على رأس القائمة بالإضافة إلى العديد من الكفاءات المتنوعية من الشباب والمرأة والأسرى.

وقال مزهر: إن الانتخابات فرصة مهمة من أجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتغير النظام السياسي والانحياز المطلق للفئات المهمشة من الفقراء والشباب.



أخبار ذات صلة

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة &#34;ج&#34;

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة "ج"

مجدي ضهير: نتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء في القطاع قصيرة

مجدي ضهير: نتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء في القطاع قصيرة

الرئيس التونسي بذكرى يوم الأرض: نجدد وقوفنا الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني

الرئيس التونسي بذكرى يوم الأرض: نجدد وقوفنا الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

بيوم الأرض.. فتوح: نضالنا مستمر حتى الحرية والاستقلال

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

أبو هولي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

اتحاد المقاولين: متضامنون مع البلديات وخسائرنا لا تُحتمل

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

عياش يطالب بتنظيم فعاليات بذكرى يوم الأرض رفضا لأجراءات الأحتلال

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة &#34;ج&#34;

الإحصاء: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة "ج"

التنمية الاجتماعية: كشفت جائحة (كورونا) اوجه قصور بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية

التنمية الاجتماعية: كشفت جائحة (كورونا) اوجه قصور بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية

مجدلاني: لا انتخابات دون القدس ومنع إجرائها تعطيل للعملية الديمقراطية بدولة فلسطين

مجدلاني: لا انتخابات دون القدس ومنع إجرائها تعطيل للعملية الديمقراطية بدولة فلسطين

منوعات

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

شاهد: بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد رؤساء وفنانين

شاهد: بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد رؤساء وفنانين

بتفاصيل مرعبة.. كيف أطعم أمير كرارة الأسد بفمه في مسلسله الجديد ؟

بتفاصيل مرعبة.. كيف أطعم أمير كرارة الأسد بفمه في مسلسله الجديد ؟

دينا الشربيني تقدم مفاجأة في رمضان.. ما هي ؟

دينا الشربيني تقدم مفاجأة في رمضان.. ما هي ؟

شاهد: فاطمة العبدالله تعرّض نفسها للاحراج.. والجمهور &#34;سيليكون الخليج&#34;

شاهد: فاطمة العبدالله تعرّض نفسها للاحراج.. والجمهور "سيليكون الخليج"

شاهد: مايا دياب تثير ضجة كبيرة بجمبسوت كيم كرداشيان الجلدي الضيق

شاهد: مايا دياب تثير ضجة كبيرة بجمبسوت كيم كرداشيان الجلدي الضيق

بسبب هذا الفستان.. أنغام تعرض نفسها لموقف محرج والجمهور ينتقدها

بسبب هذا الفستان.. أنغام تعرض نفسها لموقف محرج والجمهور ينتقدها

شاهد: القضاء يستدعي مريم حسين بسبب منى السابر.. إليكم التفاصيل

شاهد: القضاء يستدعي مريم حسين بسبب منى السابر.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد عساف عن زوجته &#34;كانت خايفة مني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد عساف عن زوجته "كانت خايفة مني".. ما القصة ؟

بفيديو مميّز.. شاهد كيف كشفت فاليري أبو شقرا عن حملها

بفيديو مميّز.. شاهد كيف كشفت فاليري أبو شقرا عن حملها

عربي

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

مصر: تفتيش كمامات الطلاب تحسبًا من استخدامها بالغش

بعد شفائهما من (كورونا).. الأسد وزوجته يعودان لمزاولة عملهما بدءًا من اليوم

بعد شفائهما من (كورونا).. الأسد وزوجته يعودان لمزاولة عملهما بدءًا من اليوم

97 وفاة و7940 إصابة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن

97 وفاة و7940 إصابة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن