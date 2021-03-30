حماس تقدم لمحة عن قائمتها لانتخابات "التشريعي" وتؤكد على ضرورة إجرائها بالقدس





وأضافت: أنه بذلك نتقدم بخطوة جديدة لإكمال هذا المسار الوطني والعرس الديمقراطي وصولاً لكل مراحل العملية الانتخابية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية والشراكة الوطنية، والحركة بانتظار إشعار لجنة الانتخابات لها باعتماد القائمة التزاماً بالقوانين الخاصة بالانتخابات.



وتابعت: حملت القائمة اسم "القدس موعدنا"، تأكيدا على مركزية القدس في القضية الفلسطينية، وأنها تاج مكونات القضية الفلسطينية كافة، وضرورة أن يتوحد الكل في كفاح وطني على كل المستويات لانتزاع حريتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.



وأكدت حركة حماس في بيانها على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، و"تكاتف الكل الوطني في وحدة راسخة لخوض مواجهة مع الاحتلال الصهيوني من أجل القدس وأهلها الصامدين المرابطين".



وقال البيان: إن حركة حماس كانت وستبقى حريصة كل الحرص على تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز مسار الوحدة الوطنية وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك، وترى في الانتخابات بكل مستوياتها خطوة ضرورية لكل ذلك، ومدخل حقيقي لرسم استراتيجية نضالية متكاملة تنخرط فيها كل قوى شعبنا وفصائله على طريق تحقيق أهداف شعبنا الكبرى في التحرير والعودة.



وأضاف: تقدم حركة حماس قائمة وطنية يستحقها الشعب الفلسطيني لانتخابات المجلس التشريعي تمثل شعبنا الفلسطيني وتطلعاته الوطنية والمجتمعية من 132 عضوا، يرأسها د.خليل الحية والد الشهداء، الذي قدم 19 شهيداً من أسرته بينهم نجلاه وأحفاده، وتضم قامات وطنية ومجتمعية ونقابية وقيادات من الحركة الأسيرة وشخصيات أكاديمية، قرابة ثلثها من النساء، وأكثر من ثلثها من الشباب الواعد.





وأكدت حماس أن القائمة احتوت على طيف واسع من الخبراء في مجال الاقتصاد والإدارة والبيئة والطب والهندسة والقانون والدراسات السياسية والعلوم الشرعية.



وتابعت: حماس كما عهدها شعبنا الفلسطيني ستكون حاضرة لإنجاح خيارات شعبنا ومساراته الوطنية، لنقدم عرساً ديمقراطياً وصورةً حضاريةً للعالم يستحقها شعبنا الذي قدم تضحيات كبيرة لانتزاع حريته من المحتل.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، بياناً بعد تقديم قائمتها (القدس موعدنا)، إلى لجنة الانتخابات المركزية.وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تقدمت أمس بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني إلى لجنة الانتخابات المركزية، "قائمة القدس موعدنا" من القدس والضفة وغزة.