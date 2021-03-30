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الحية: لا ديمقراطية حقيقية بإسرائيل بعد 4 انتخابات وفشل حكومات وهي تقدم نموذجاً باطلاً

الحية: لا ديمقراطية حقيقية بإسرائيل بعد 4 انتخابات وفشل حكومات وهي تقدم نموذجاً باطلاً
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إننا اليوم نأتي في مرحلة فارقة، ليقف شباب فلسطين والشباب في سائر العالم خلف القضية، لمواجهة الاحتلال بكل الأشكال.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر طلابي بعنوان "موحدون ضد التطبيع"، أنه عندما نرفع شعار "موحودن ضد التطبيع مقاومون ضد التطبيع، نرسل رسالة واضحة بأن الاحتلال سرطان يضرب كل منطقة يتواجد فيها.

وشدد الحية على أن  ملف التطبيع يحتاج لتضافر الجهود الوطنية وكل القوى، ليكون نشيطاً ليلاً نهاراً، لأننا نُغزى اليوم بعقر ديارنا في عواصمنا تحت مسمى "مرحلة الإبراهيمية".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأن التطبيع اليوم هو معول هدم لكل القيم، وكل القرارات العربية والإسلامية والدولية، وهو يقدم أسوأ نموذج، وكذّب على العالم لمدة 70 سنة، واليوم الاحتلال يقدم أسوأ نموذج على المستوى الداخلي.

وقال: في الوقت الذي تنهار فيه دولة إسرائيل ثقافة وحضارة وسلوكاً وقيماً ووجوداً، وداخلياً، يتقدم بعض العرب ليحيوا هذا هذا الاحتلال من الأرض.

وتابع: دولة الاحتلال كشفت عن قناعها الزائف، لا ديمقراطية حقيقية في سنتين تدير أربع انتخابات وتستعد لخامسة من أجل خلافات داخلية، ودولة تقيم انتخابات في سنيتن خمس مرات وتفشل في إقامة حكومات، وكيان غير مرشح أن يكون ديمقراطيا وعوامل الفساد تلاحق نتنياهو وهو يهرب من هنا وهناك، وهذا نموذج باطل للاحتلال الذي يجب أن نقول للعالم هذا احتلال باطل، وهذه علامات.

وقال الحية: يجب أن نهاجم العدو من المواقع والساحات التي يكذب على العالم فيها منذ (70 عاماً).

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