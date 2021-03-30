مصادر لـ "دنيا الوطن": فياض في الموقع رقم 12 على قائمته الانتخابية

يذكر، أن فياض خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، على قائمة رفعت شعار "الطريق الثالث" وفازت بمقعدين، شغلهما فياض، وحنان عشراوي، بعد حصول القائمة على 2.41% من أصوات الناخبين.





رام الله - دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصادر فلسطينية مطلعة، أن رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، قدم قائمته لخوض الانتخابات التشريعية رسمياً للجنة الانتخابات المركزية.وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن فياض يخوض الانتخابات، في الموقع رقم 12 على قائمته الانتخابية، مشيرةً إلى أن "هدفه من وراء ذلك إفساح المجال للشباب والطاقات، إيماناً منه بأهمية إحداث تغيير في الساحة السياسية الفلسطينية".