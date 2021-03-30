شؤون فلسطينية

صحفي إسرائيلي: على "إسرائيل" التحرك لوقف الانتخابات الفلسطينية

صحفي إسرائيلي: على "إسرائيل" التحرك لوقف الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي والباحث الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، إن على إسرائيل التحرك وإيقاف الانتخابات الفلسطينية، من خلال منع مشاركة سكان القدس فيها.

ويضيف بن مناحيم، عبر موقع (فيسبوك)، أن مسؤولين إسرائيليين كبار، يعتقدون أن تقوية (حماس) في الضفة، سيهدد المصالح الأمنية لـ "إسرائيل"، لافتاً إلى أن الحركة تحظى بفرصة جيدة للفوز في الانتخابات نظراً للانقسام داخل حركة (فتح)، بحسب قوله.

وأشار إلى، أن الرئيس محمود عباس، يتجاهل تحذيرات قدمتها الأردن ومصر وإسرائيل، بشأن المضي قدماً في إجراء الانتخابات.

ولفت الصحفي الإسرائيلي، إلى أن حماس أسست قاعدة عسكرية ضخمة في قطاع غزة لصناعة الصواريخ والأسلحة وتعمل على تطويرها يومياً، ما يعرض أمن "إسرائيل" للخطر، بحسب تعبيره.

وفي نفس السياق، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة: تصميم الكل الفلسطيني على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، قائلاً: "الانتخابات نريدها في القدس ترشحاً ودعاية وانتخابياً وتصويتاً، ولو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات دون القدس".

ووفق ما نقلت مفوضية الإعلام في حركة فتح، أمس الثلاثاء، فقد أوضح الأتيرة أن الجانب الإسرائيلي لم يرد حتى اليوم على طلب إجراء الانتخابات في القدس، مطالباً بأوسع تدخل دولي للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس بسلاسة.

وأضاف "نحن في فتح لدينا ثوابت، والقدس بالنسبة لنا هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وليس لدي معلومات أن التاريخ يتغير، والقدس كل شيء إذا كل شيء سيكون مُتاحا".

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