طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر سيكون للحافلة الثالثة، بالإضافة إلى الرابعة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/10).



وأضافت: بأن التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



وطالبت الوزارة بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





رام الله - دنيا الوطنكسفت وزاة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.