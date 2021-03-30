شؤون فلسطينية

هنية: متمسكون بإعادة بناء منظمة التحرير من بوابة مجلس وطني جديد

هنية: متمسكون بإعادة بناء منظمة التحرير من بوابة مجلس وطني جديد
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن حركته جادة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة ومخرجات الأمناء العامين.

جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الطلابي الدولي الثاني، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة 25 دولة على مستوى العالم، قائلا: "نؤمن بأن الانقسام شكل استثنائي من تاريخ الشعب الفلسطيني"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التمسك بالثوابت والاستمرار بالمقاومة الشاملة وحماية الوحدة هي ركائز أساسية.

وأكد هنية ان حركته متمسكة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، من بوابة تشكيل مجلس وطني جديد.

في سياق ذي صلة، قال هنية: "نؤكد على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال وحماية الثوابت الشرعية لشعبنا"، مضيفا: "لا نفرط بقطرة دم واحدة سالت على طريق القدس والتحرير".

واكد هنية على حق الفلسطينيين بالمقاومة الشاملة بكافة أشكالها ووسائلها وأدواتها، وفي مقدمتها المقاومة العسكرية، لافتا إلى أن المقاومة خيار واقعي استطاع الشعب الفلسطيني من خلاله تحرير أرض غزة والأسرى.

وقال: "شعبنا متمسك بحق العودة ومحافظ على هويته ومصارعة الاحتلال"، مضيفا: "نؤكد تمسكنا بالمقاومة حتى التحرير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، متابعا بقوله: "نتوافق على شكل المقاومة وكل الخيارات مفتوحة وعلى الطاولة".

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