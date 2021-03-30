العبادلة: أي إجراء يُتخذ نحتاج لأسبوعين لنبدأ بعملية الانخفاض وبؤر حمراء بدأت بالظهور

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة، في وزارة الصحة بغزة، د. رامي العبادلة، إنه في الموجة الأولى من (كورونا)، "باشرنا في الإغلاق الليلي وصالات الأفراح وبيوت العزاء، لكن في ظل عدم اتخاذ الإجراءات سنشهد ارتفاع وتيرة الموجة الثانية".



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الأقصى): أنه خلال الموجة الأولى بدأ المنحنى الوبائي بالانخفاض بعد اتخاذ الإجراءات المشددة، وأي اجراء يتخذ نحتاج إلى أسبوعين لنبدأ بعملية الانخفاض



وتابع العبادلة: اليوم بدأت تظهر بؤر حمراء في بعض مناطق القطاع، محذراً من صعود الحالة الوبائية وانتشارها وصعوبة السيطرة عليها خاصة في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وقال: إن نسبة إعادة الإصابة بفيروس (كورونا) بين المصابين ضئيلة جداً، لأن كل مصاب تًكّون لديه جسم مناعي.



وأشار مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة، في وزارة الصحة بغزة، إلى أن "من أصيب بالموجة الأولى هو معرض للإصابة بالموجة الثانية، لكن بنسب بسيطة تصل عالمياً من 3 - 4) لكل ألف مصاب سابق.