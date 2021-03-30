قوات الاحتلال تفتش عدداً من المنازل جنوب طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة طمون جنوب طوباس، وفتشت عددا من المنازل.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة، وعبث بمحتوياتها.



وأضاف، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان من البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.