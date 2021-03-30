إسرائيل تفتح معبر طابا بعد حوالي عام على إغلاقه بسب (كورونا)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إعادة فتح معبر طابا على الحدود مع مصر، بعد إغلاق لمدة عام بسبب تفشي فيروس (كورونا).





ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه بعد حوالي عام على إغلاقه بسبب (كورونا)، تم فتح معبر طابا الحدودي إلى سيناء أمام السياح الإسرائيليين.





وأضافت: "سيقتصر مبدئيا الدخول على 300 فقط، لكن تم تسجيل طوابير طويلة عند مدخل المعبر.





ونقلت الصحيفة عن المصطافين المسافرين إلى سيناء قولهم: "نحن متحمسون جدا للسباحة على شواطئ شرم الشيخ".





وصادقت حكومة الاحتلال يوم الجمعة الماضية، على إعادة فتح معبر طابا الحدودي مع مصر، بدءاً من اليوم، وذلك أمام المطعمين والمتعافين من (كورونا).

ووفقا للقرار سيُسمح للمطعمين أو المتعافين من المرض فقط بالعبور في المنفذ إلى سيناء، وذلك حتى حد 300 شخص يومياً، بسبب تعليمات مكافحة (كورونا).

يشار إلى أن الآلاف من الإسرائيليين يعبرون سنويا إلى شبه جزيرة سيناء عن طريق معبر طابا البري.

رام الله - دنيا الوطن