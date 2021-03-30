شؤون فلسطينية

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وأفادت وزارة "الصحة بغزة، بأنه تم إجراء 3247 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية، راصدة 785 إصابة جديدة بالفيروس.

كما تم تسجيل ست حالات وفاة بالفيروس، 300 حالة تعافٍ في نفس الفترة الزمنية في القطاع.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 64527 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7098 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 56819 حالة.

كما وصل إجمالي الوفيات 610 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 20663 شخصاً.

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