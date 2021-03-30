بعد شفائهما من (كورونا).. الأسد وزوجته يعودان لمزاولة عملهما بدءًا من اليوم

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس بشار الأسد، وزوجته، أسماء الأسد عادا بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.





وأضافت، بأن ذلك جاء بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، وظهور القيم السلبية لمسحة الـ (PCR) التي تم إجراؤها لهما.





وكانت الرئاسة السورية أعلنت قبل نحو ثلاثة أسابيع إصابة الأسد وزوجته بفيروس (كورونا)، مؤكدة أن حالتهما كانت مستقرة.

رام الله - دنيا الوطن