جمعية رجال الأعمال بغزة تشيد بجهود مصر في إنهاء أزمة قناة السويس

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بالجهود التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.



ووجهت الجمعية في بيان لها، التحية للشعب المصري ورجال هيئة قناة السويس الذين أثبتوا للعالم قوة وإرادة مصر في الوقوف أمام الأزمات وتجاوزها.



وقالت الجمعية: "إن إعادة تعويم السفينة بأياد مصرية وفي هذا الوقت القياسي، رغم كافة التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات".



وعبرت الجمعية، عن فخر فلسطين وشعبها بالشقيقة مصر، مؤكدةً أن ما حدث من إنجاز هو انتصار للأمة العربية والعالم، ورسالة واضحة لمن يحاول النيل من مصر ومكانتها، بأنها لا تزال بخير وقوية بحكمة قيادتها وإرادة شعبها.



وثمنت الجمعية دعم مصر المتواصل للشعب الفلسطيني من خلال الرعاية الكريمة للمصالحة الفلسطينية والفتح الدائم لمعبر رفح، ورفد قطاع غزة بالمواد الغذائية والانسانية بشكل دائم.