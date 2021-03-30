بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في جدار استنادي في بلدة تقوع

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في جدار استنادي ببلدة تقوع، شرق بيت لحم.



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرّح، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن سامي علي التعامرة بوقف البناء في جدار استنادي حول قطعة أرض يملكها في منطقة خربة الدير غربا؛ بحجة عدم الترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى أن بلدة تقوع تتعرض منذ فترة لمضايقات جمّة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، آخرها قبل يومين تمثل بنصب خيمة في منطقة بريّة تقوع .