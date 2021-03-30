قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية





واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، من جنين ومخيمها.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أمجد خالد حسين فايد، وتامر الصفوري من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، فيما اعتقلت الشاب احمد حذيفة الجمل، عقب دهم منزل ذويه في مدينة جنين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.



وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد المجيد حسن من حي عين مصباح بمدينة رام الله، ومصعب سرور من بلدة نعلين غربًا، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما، وفق ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).



وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقا، ومؤنس مرعي وساهر مرعي من قراوة بني حسان غربا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من مدينة الخليل.



وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برقان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.



كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت تسعة مواطنين.