نابلس: مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية

مستوطنون في سبسطية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط اجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، واغلاق الموقع امام المواطنين، وهناك توقعات بإقامة احتفالات لهم في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف عازم، ان الاهالي وفعاليات وطنية ستشارك اليوم في احياء ذكرى يوم الارض من بلدة سبسطية، في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلدة من قبل سلطات الاحتلال، من أجل السيطرة على الموقع الأثري.