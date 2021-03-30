شؤون فلسطينية

رضوان: حق العودة مقدس لا يسقط بالتقادم وندعو لتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة

رضوان: حق العودة مقدس لا يسقط بالتقادم وندعو لتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
حذر الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس)، من المخاطر التي تهدد الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، وتهويد القدس، بفعل الاستيطان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات رضوان جاءت بمناسبة الذكرى 55 ليوم الأرض، والذكرى الثالثة لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال رضوان في تصريحه الذي وصل "دنيا الوطن": "نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية لأسرانا الأبطال".

وأضاف: "الأرض لنا والقدس لنا وفلسطين من بحرها إلى نهرها هي لشعبنا ولامقام للاحتلال على أرض فلسطين"، لافتا إلى أن حق العودة مقدس، وهو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية ولا صفقة القرن وضم الأراضي ولا التطبيع مع الاحتلال.

وفي السياق، دان القيادي في حركة حماس، التطبيع بكافة أشكاله مع الاحتلال؛ لأنه جرأ الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأرض والمقدسات والانسان الفلسطيني، وأنه يمثل خيانة للقضية والأمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خيار المقاومة هو الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين كلها.

ودعا رضوان، إلى تفعيل المقاومة الشعبية في الضفة الغربية وإلى الاسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال، مطالبا بتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال.

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