جهود دولية لتطعيم الآلاف من تجار غزة الذين يذهبون بشكل منتظم لإسرائيل والضفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن جهوداً دولية تُبذل لتطعيم الآلاف من تجار غزة الذين يذهبون بشكل منتظم لإسرائيل.





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن جهوداً دولية انطلقت تهدف إلى تطعيم 7000 تاجر فلسطيني من سكان قطاع غزة ضد (كورونا).





وأضافت نقلا عن مصادر دبلوماسية أجنبية: بأم أولئك التجار يمرون بشكل منتظم من معابر غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية بشكل أسبوعي، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.



رام الله - دنيا الوطن