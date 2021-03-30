أبو سيف: بيوم الأرض.. سياسات الاحتلال لن تفلح بثني شعبنا عن مواصلة كفاحه

أكد وزير الثقافة الفلسطيني، د.عاطف أبو سيف، بأن كل سياسات الاحتلال لن تنجح في ثني شعبنا عن مواصلة كفاحه من أجل استرداد أرضه التي هي ملك له قبل عمر الاستعمار بآلاف السنين.





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ففي الذكرى 45 لملحمة يوم الأرض الخالدة التي سطرت بدماء شهداء شعبنا وأشعلت مساحة الكفاح والنضال ضد غطرسة وبطش وصلف الاحتلال وممارسته القمعية ضد شعبنا، سيظل شعبنا يقاتل من أجل حقوقه ومن أجل ترابه الوطني حتى استعادته ففلسطين التي أعطتنا اسمها ومنحتنا شكلنا وهويتنا ستظل لنا ولن يغير من هذا لا سياسات الاحتلال ولا سنين عمره.



وتابع: لقد سجل شعبنا في المثلث والجليل ومعه جموع شعبنا اينما كانت ملحمة بطولية في العام ١٩٧٦ مواجهة سطو المحتل على أرضنا ومقدرات شعبنا واثبت أن وحدة الأرض المحتلة من شرقها إلى غربها وحدة جغرافية تاريخية وكفاحية واحدة رسختها رواية الحق والحقيقة والقصيدة العالية والأغنية الزاجلة في كل حي وحارة في كل مدينة وقرية ومخيم اذ لا يمكن لكل هذه السنوات الممتلئة بسيرة غول الاحتلال ان ترهب وتخيف ارادتنا شعبنا منذ أن أُسرت حيفا ويافا وعكا والخليل والنصارة والجليل ورفح وجنين ومنذ أن سيجت الأرض بالقهر والبطش.



وقال أبو سيف: "نحن نستذكر يوم الأرض الخالد نتسذكر سير الشهداء الذين سطروا ملاحم البطولة دفاعاً عن فلسطين والأسرى الذين تحترق أعمارهم في باستيلات العدو من اجل ان تظل طريقنا منيرة وعذابات الجرحي وطموحات شعبنا في الوطن والشتات بعودة فلسطين".





رام الله - دنيا الوطن