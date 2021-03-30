إسرائيل تحذر رعاياها: إيران ستستمر في محاولة مهاجمة أهدافنا بهذه الدول





وأضافت: بأن هناك تهديدات من منظمات "الجهاد العالمي" قد تتركز في مالي وبوركينا فاسو وشمال نيجيريا وسيناء وماليزيا وإندونيسيا وكشمير وجنوب الفلبين.





وطالبت الهيئة الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى هذه المناطق، الاطلاع على التحذيرات قبل شراء تذاكر الطيران.





رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة "مكافحة الإرهاب" في إسرائيل، عن توصياتها للمستوطنين خلال فصلي الربيع والصيف لهذا العام.وقالت الهيئة إنه حسب التقديرات، فإن إيران ستستمر في محاولة مهاجمة أهداف إسرائيلية، مشيرة إلى أن الساحات الأكثر أرجحية للقيام بذلك، هي جورجيا وأذربيجان وأبوظبي والبحرين وكردستان العراق وتركيا والأردن ومصر.