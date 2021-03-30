فرنسا تحذر: يجب إنهاء تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية





يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.





رام الله - دنيا الوطنحمل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، القوى السياسية في لبنان مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، وذلك خلال مباحثات أجراها مع المسؤولين اللبنانيين.كما ندد لورديان بالانسداد الكامل للمباحثات بهذا الشأن، داعياً إلى إنهاء التعطيل فوراً، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وأعلنت السفارة الفرنسية في بيان مساء الاثنين، أن الوزير لودريان "أجرى مباحثات اليوم مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".وندد الوزير الفرنسي بما أسماه "الانسداد الكامل منذ أشهر للمباحثات التي تهدف إلى تشكيل حكومة في لبنان، فيما تستمر البلاد في الانغماس في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية كبرى، يدفع الشعب اللبناني ثمنها كل يوم، وتضع البلد في توتر خطير وغير ضروري". وأعلن لودريان أن "القوى السياسية اللبنانية ككل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا المأزق".وأشار وزير خارجية فرنسا إلى "التفكير الذي بدأ بمبادرة منه الأسبوع الماضي مع نظرائه الأوروبيين، بهدف تحديد الاتحاد الأوروبي سبلاً للضغط على المتسببين بهذا التعطيل"، مضيفاً أن فرنسا "تقف ... كما فعلت دائماً إلى جانب اللبنانيين، وكانت وما زالت على الموعد، على المستوى الإنساني لإفادة الشعب اللبناني منذ انفجار 4 آب/أغسطس، وحشدت شركاءها الأوروبيين والدوليين في هذا الصدد".ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى أن الحل لإخراج لبنان من الأزمة "هو بتشكيل حكومة كفؤة جاهزة للعمل بجدية للصالح العام لتنفيذ إصلاحات معروفة من الجميع. هذه مسؤولية كل القوى السياسية اللبنانية التي التزمت بها أمام رئيس الجمهورية الفرنسية من أجل بلدها وأجل واللبنانيين".وكان الحريري قد تم تكليفه يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب/أغسطس على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من كانون الأول/ديسمبر تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، لم يقبل بها الأخير.وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين وتتألف من 18 وزيراً، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.