صيدم: سويعات قليلة تفصلنا عن تسليم قائمة فتح وبدون القدس لا يوجد انتخابات





وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أننا الآن في الساعات الأخيرة التي تتبلور فيها القائمة والتي يرتضيها الكادر الفتحاوي وأبناء شعبنا الفلسطيني.





وأضاف صيدم: بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح والمشاورات مستمرة، والحرص على أن تكون القائمة قائمة تمثل الوطن برمته، هو سيد الموقف، لذلك سويعات قليلة تفصلنا عن تسليم القائمة، والأمور تسير بشكل طيب.





وشدد على أن الانتخابات في القدس هو المحور الأساس، والرئيس محمود عباس عندما أصدر مرسومه الرئاسي الخاص بالانتخابات، خصّ القدس تحديداً، حتى يقول إنها تمثل بيضة القبان في التعامل مع الانتخابات، وأن ممارسة حق المقدسيين لا يأتي فقد بالاقتراع، ولكن بالمرور بكامل العملية الديمقراطية، بتفصيلاتها.





وشدد على أنه دون هذا الحق، فالجميع يعتبر هذا الأمر انتقاص من مكانة القدس، وعليه هذا محور أساس ومن دونه لن يكون انتخابات.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن سويعات قليلة تفصل حركة فتح عن تسليم قائمتها لانتخابات المجلس التشريعي و"الأمور طيبة للغاية".