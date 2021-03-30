دولي

قناة إسرائيلية: ستة أعضاء من (القائمة المشتركة) سَيُوصُون بتكليف لابيد بمهمة تشكيل الحكومة

قناة إسرائيلية: ستة أعضاء من (القائمة المشتركة) سَيُوصُون بتكليف لابيد بمهمة تشكيل الحكومة
يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر مقربة من رئيس (أمل جديد)، غدعون ساعر، إنه سينضم إلى حكومة برئاسة يائير لابيد، إذا انضم رئيس (يامينا) نفتالي بينت هو أيضا إلى الائتلاف. 

وأضافت المصادر: أنه يمكن أن يتم تشكيل حكومة تناوب بين بينت ولابيد، على أن يتولى بينيت رئاسة الحكومة أولاً، مضيفة أن ساعر سيدعم هذا السيناريو. 

وأفاد موقع (القناة السابعة)، أن خمسةً من أصل ستة أعضاء (القائمة المشتركة) في (كنيست)، سَيُوصُون بتكليف رئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد بمهمة تشكيل الحكومة.

ومن جانبها قالت النائبة عايدة توما سليمان من (القائمة المشتركة) إنَّ حزبَها لا يزال يدرس الخطوات الممكنة بحذر. 

وفي حديث لإذاعة الجيش، قالت: إن نواب الحزب سيدعمون من سيثبت أن نهجه السياسي بعيد كل البعد عن نهج نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وذكرت (القناة 12)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عرضا طرحه مقربون منه يتنازل بموجبه عن رئاسة الوزراء، ويترشح لمنصب الرئيس الإسرائيلي، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة برئاسة (ليكود) والأحزاب المتشددة دينيا واليمينية، بما في ذلك تلك التي تحسب على المعسكر المناوئ لنتنياهو.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس رؤوفين رفلين، ممثلي جميع الكتل البرلمانية في مقره بالقدس يوم الاثنين القادم ليتشاور معهم قبل اتخاذ القرار حول هوية النائب الذي ستسند إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

ويتوقع أن يحسم رفلين أمره من هذه المسالة قبل يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وستنقل هذه المشاورات في بث حي ومباشر عبر مختلف وسائل الإعلام.

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