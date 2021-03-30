صحيفة: تركيا تبدي استعدادها لإرسال سفير لتل أبيب.. وهذا هو الخلاف الرئيسي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا أبدت لإسرائيل استعدادها لإرسال سفير لتل أبيب.





ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن تركيا بعثت برسالة إلى إسرائيل بأنها مستعدة لإرسال سفير إلى تل أبيب، بمجرد أن تتعهد إسرائيل بإرسال سفير إلى أنقرة في نفس الوقت.





وأضافت الصحيفة أنها علمت ذلك، لأول مرة من مسؤول تركي، وكان الخلاف الرئيسي بين الجانبين ولا يزال حول وجود كبار قادة حماس في اسطنبول.





رام الله - دنيا الوطن