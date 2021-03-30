الطقس في فلسطين: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة وأجواء لطيفة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



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القدس 19-9 16-7 14-7 بيت لحم 19-9 16-7 14-7 رام الله والبيرة 18-8 15-6 13-6 طولكرم 21-11 18-9 17-9 نابلس 20-10 18-8 16-8 قلقيلية 21-11 18-9 17-9 جنين 22-11 20-10 18-10 سلفيت 19-9 16-7 14-7 طوباس 23-12 21-11 19-11 روابي 20-10 18-8 16-8 الخليل 18-8 15-6 13-6 غزه 20-12 18-11 17-11 أريحا 29-16 27-15 26-15 خانيونس 20-12 18-11 17-11 الأغوار الشمالية 27-14 25-13 24-13 رفح 21-11 19-10 18-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الجمعة 2021/04/02 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: