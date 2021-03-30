شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي ويبحثان التطورات السياسية

المالكي يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي ويبحثان التطورات السياسية
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الاثنين، بممثل الاتحاد الاوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف،  في مقر الوزارة، وبحثا آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

واطلع المالكي، ممثل الاتحاد الأوربي على الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، والمستجدات السياسية عقب اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق "بجرائم حرب" في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتهديدات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية وآخرها سحب الجانب الإسرائيلي للبطاقة الخاصة بالأشخاص المهمين من وزير الخارجية والمغتربين بعد عودته من لاهاي، وتعرض الوفد المرافق له للتحقيق.

طالب الوزير المالكي الاتحاد الأوربي بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من المشاركة بالانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع، داعياً الاتحاد الأوربي إلى توفير كافة أشكال الدعم التي تحتاجها العملية الانتخابية، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في عديد المجالات.

 حضر اللقاء وكيل الوزارة امل جادو الشكعة، ومدير الاعلام طارق عيدة، وملحق دبلوماسي من إدارة اوروبا محمد أبو شهلا.

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