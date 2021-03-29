شاهد: العثور على قبور أثرية بموقع القديس هيلاريون وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة السياحة والاثار اكتشاف ثلاثة قبور اثرية تعود الى العهد البيزنطي؛ وتحديداً للقرن السادس الميلادي خلال أعمال التنقيب التي تجريها مع المؤسسات الداعمة في الجهة الجنوبية من موقع القديس هيلاريون بالمنطقة الوسطى لقطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه خلال العمل في مشروع ترميم موقع القديس هيلاريون والذى يجرى منذ شهور بالتعاون مع المدرسة الفرنسية للآثار، وتمويل المجلس الثقافي البريطاني في القدس عثرت الطواقم الفنية على مجموعة من القبور البيزنطية الأثرية التي تعود للقرن السادس الميلادي.واضافت الوزارة انه لم يتم العثور داخل القبور على أية لقى أثرية، سوى العظام فقط، وجميع تلك القبور أخذت الاتجاه الشرقي- الغربي، والتي يُعتقد أنها للعاملين في الموقع من الرهبان أو من عامة الناس، الذين تم دفنهم في هذا المكان، لكونه مكاناً مقدساً ومباركاً لدى المسيحيين.كذلك تم الكشف عن (3) من مرافق الطهي، والتي تُعرف باسم (الطابون)؛ وهي تعود لفترة سابقة عن القرن الرابع الميلادي، حيث تم دفنها، وبناء جدران عليها خلال القرن الخامس والسادس الميلاديين، مما يؤكد أن دير القديس هيلاريون كان مأهولاً في الفترة الرومانية الوثنية، قبل أن يكون ديراً نصرانياً في القرنالرابع الميلادي.وبدوره تقدم جمال أبو ريدة مدير عام الآثار بالوزارة ، بالشكر لكل المؤسسات الدولية الداعمة لقطاع الآثار في غزة سواء بالترميم او التنقيب والحفاظ مؤكداً ان هذا الجانب الهام يحتاج الى مزيد من الدعم والمتابعة لاستكمال أعمال الترميم والصيانة واكتشاف الكثير من الآثار التي لا زالت مجهولة.