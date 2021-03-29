شؤون فلسطينية

عزام الأحمد: حركة فتح ستقدم قائمتها للانتخابات التشريعية الأربعاء المقبل

عزام الأحمد: حركة فتح ستقدم قائمتها للانتخابات التشريعية الأربعاء المقبل
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مساء الاثنين، عن موعد تقديم  قائمتها للانتخابات التشريعية.

وقال الأحمد في حديث لتلفزيون فلسطين: إن "يوم الأربعاء ستسلم حركة فتح قائمتها للانتخابات"، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية.

وأوضح أن إسرائيل أبلغت المراقبين الأوروبيين بعدم الحضور لمراقبة الانتخابات بحجة كورونا، ولكن القدس العاصمة شريكة رئيسية في الانتخابات المقبلة.

وأضاف الأحمد: قررنا إعادة النظر في بعض القرارات والمعايير التي اتخذناها سابقاً لعضوية قائمة حركة فتح.

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