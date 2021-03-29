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دولي

مقربون من نتنياهو يطالبونه بعدم الترشح لرئاسة الحكومة مقابل الحصول على هذا المنصب

مقربون من نتنياهو يطالبونه بعدم الترشح لرئاسة الحكومة مقابل الحصول على هذا المنصب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة 12: إن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدموا له اقتراحًا حول إمكانية التنازل عن رئاسة الحكومة المقبلة.

وأوضحت القناة، أن المقربين من نتنياهو دعوه للترشح لمنصب رئيس الدولة، خلفًا للرئيس الحالي رؤوفين ريفيلين، مضقة: "ولكن نتنياهو في الوقت الحالي يرفض الاقتراح ويفضل الاستمرار في كونه مرشحا لرئاسة الوزراء".

بدورها، أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بأن نتنياهو، قال خلال محادثات مغلقة، بإنه في حال انضم إليه نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، فإنه سينجح في تشكيل ائتلاف حكومي من 61 مقعدًا.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو لم يوضح من هم أعضاء الكنيست الآخرين الذين سينضمون للائتلاف، خاصةً وأنه في حال تحالف مع بينيت سيصل فقط إلى 59 مقعدًا.

ووفقًا لنتنياهو فإن هناك عدة خيارات للوصول لـ 61 مقعدًا لكن من أجل عدم تعريض إمكانية تحقيق هذا الهدف للخطر، فلن يصفح عن المزيد حاليًا.

وأشارت (يسرائيل هيوم) إلى أن نتنياهو قلق للغاية من احتمال أن ينضم بينيت إلى معسكر خصومه، معتبرًا نتنياهو مثل هذه الخطوة بمثابة تأكيد لتحذيراته عشية الانتخابات بأن بينيت سينضم لليسار ويكون ضمن حكومة يسارية مكونة من خليط.

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