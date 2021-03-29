حقيقة هروب "أسد" من حديقة حيوان شمال قطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة حديقة نماء الترفيهية في قطاع غزة: إنه "لا صحة للأخبار المتداولة بهروب أسد من الحديقة".



وأضافت الحديقة عبر صفحتها بموقع (فيسبوك)، أن "ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات عارية عن الصحة".



يذكر أن نشطاء نشروا أخبارًا تتعلق بهروب أسد من حديقة نماء، الواقعة شمال قطاع غزة.