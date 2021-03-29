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شؤون فلسطينية

مستوطنون يستولون على طريق زراعية ويقطعون أشجار زيتون في سلفيت

مستوطنون يستولون على طريق زراعية ويقطعون أشجار زيتون في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
قطع مستوطنون، مساء الاثنين، اشجار زيتون وهدموا عدد من السلاسل الحجرية، بعد استيلائهم على طريق زراعية يستخدمها المزارعون غرب قرية حارس شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس مجلس حارس، عمر سمارة، إن مستوطنين من مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي القرية وبلدة دير استيا المجاورة، قاموا بقطع الأشجار التي تعود ملكيتها للمواطنة عائشة قاسم، وهدموا سلاسل حجرية وخربوا أراض مملوكة لأبناء المرحوم يوسف صوف.

وأضاف: يهدف المستوطنون من خلال الاستيلاء على الطريق وتوسعتها، إلى إيجاد طريق بديل لهم، رغم أنهم يملكون طريقا إلى المستوطنة.

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