مركزية فتح: نحن في حالة انعقاد دائم بهدف إقرار القائمة الانتخابية للحركة

اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

تستمر اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك على مدار الساعة بهدف إقرار القائمة الرسمية لحركة "فتح" للانتخابات التشريعية المقبلة.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد تم استعراض الأسماء المرشحة وكذلك الاقتراحات التي تدعم وتعزز الأهداف الوطنية والتي تحقق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حفاظا على وحدة الأرض والشعب والمقدسات.



وقالت الوكالة: "وحيّت اللجنة المركزية الجهود الخلاقة لكافة الأطر القيادية والقاعدية، وجهودها الكبيرة التي بذلتها خلال الأيام الماضية لإنجاز قائمة تعبر عن طموحات شعبنا".