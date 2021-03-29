فلسطين تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني

رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بدعم من الصين.وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال استلام اللقاحات، بحضور سفير الصين لدى فلسطين قواه وي، إن لقاحات "سينوفارم" التي وصلت "ستسهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعية".وتابعت: "نتوجه بالشكر للرئيس الصيني شي جي بينج وسفير الصين لدى فلسطين، وللحكومة والشعب الصيني على هذا الدعم السخي، كذلك فإننا نشكر منظمة الصحة العالمية على جهودها في إيصال هذه الشحنة".وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها شكلت لجنة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، للمتابعة مع وزارة الصحة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" على الفئات المستهدفة.ودعت الكيلة جمهور المواطنين إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح، لمساعدة الطواقم الطبية والصحية في الحصول على المعلومات اللازمة.