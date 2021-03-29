استئناف الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة العالقة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية.



وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن حركة الملاحة في القناة عادت لطبيعتها بعد تعويم سفينة الحاويات التي جنحت خلال عبورها الثلاثاء الماضي.



ويوجد في القناة 356 سفينة شحن عالقة، وقالت الهيئة إن العمل جار لضمان عبورها خلال 3 أيام كحد أقصى.