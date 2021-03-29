أحمد غنيم: سيتم اطلاع مروان البرغوثي على قائمة فتح كي يُعطي رأيه فيها

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - عوض أبو دقة

أكد عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح أحمد غنيم، مساء اليوم الإثنين، أن اللجنة المركزية وضعت آليةً محددة لاختيار مرشحي الحركة لخوض الانتخابات التشريعية المُقبلة، حيث استلمت ترشيحاتٍ وتنسيبات من كافة الأقاليم، وهي منذ عدة أيام تعكف على دراسة هذه الأسماء.



وقال غنيم في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "سيتم اطلاع الأخ مروان البرغوثي على القائمة كي يعطي رأيه فيها أسوةً بكل أعضاء اللجنة المركزية".



وبيَّن أن هناك تفاهمات بهذا الصدد تمت مع البرغوثي بعد زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ له في سجنه، مؤخراً.



ونوه غنيم إلى أن مروان البرغوثي شريكٌ شراكةً تامة في الاطلاع على هذه القائمة، وهو ينتظر أن تنتهي اللجنة المركزية للحركة من إعدادها.



وفي سؤاله عمّا إذا كان البرغوثي ضمن قائمة مرشحي (فتح) لخوض الانتخابات التشريعية، أجاب غنيم: "الأخ مروان بصفته عضواً في اللجنة المركزية للحركة، لن يكون في هذه القائمة".



وتابع: "قائمة (فتح) ستكون قائمةً تليقُ بالحركة وبموقعها المتقدم في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، حيث ستشمل كافة المكونات والشرائح المجتمعية وخصوصاً المرأة والشباب، ناهيك عن تمثيلها الجغرافي الواسع".



ونوه القيادي في (فتح)، إلى أن القدس هي جوهرة فلسطين، والأساس أن تكون هي العنوان الأول للانتخابات الفلسطينية، وعليه لن يُسمح بأي حال أن يتم تجاوزها.