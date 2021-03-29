97 وفاة و7940 إصابة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تسجيل 7940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (597.256) حالة.



وسجلت (97) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6651) حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (16.21%)، مقارنة مع (16.47%) امس الاحد.