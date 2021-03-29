المالكي يطلع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية على آخر التطورات الفلسطينية

رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز اننين على آخر التطورات بشأن اجراء الانتخابات في فلسطين، داعياً ألمانيا للمشاركة في المراقبة على العملية الانتخابية.



جاء ذلك خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرنس"، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.



وأكد المالكي أن الجانب الإسرائيلي لم يجب حتى الآن على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مشددا على أهمية إشراك المقدسيين في الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وأنه بدون القدس لن يكون هناك انتخابات.



وشدد المالكي على مضي دولة فلسطين بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من الإجراءات العقابية والضغوط التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على المسؤولين الفلسطينيين من أجل التراجع عن محاسبة إسرائيل ومساءلتها في المحافل الدولية لانتهاكها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.