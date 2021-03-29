شؤون فلسطينية

مستوطنون متطرفون يقتحمون موقع برناط الأثري في نابلس

مستوطنون متطرفون يقتحمون موقع برناط الأثري في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مساء يوم الإثنين، مئات المستوطنين المتطرفين، موقع برناط الأثري في جبل عيبال بنابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الموقع بواسطة دراجات نارية وحافلات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كثيف في الطرقات والشوارع المحيطة لتأمين الحماية للمستوطنون في طريقهم إلى الموقع الأثري.

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