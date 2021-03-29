القواسمي: قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" ستعمل لحل قضايا الطاقة والبطالة والموظفين

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خاص دنيا الوطن

قال بسام القواسمي رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" الانتخابية: إنهم سيعملون من أجل المشاكل التي عانى منها قطاع غزة، طوال فترة الانقسام، بما في ذلك البطالة، والطاقة، والصيد، والزراعة، وقضايا الموظفين.



وأكد القواسمي لـ"دنيا الوطن" أن الموظفين تعرضوا لظلم كبير من قبل القيادة السياسية، والقائمة تريد الانتصار لحقوق هؤلاء الموظفين، حيث تضم القائمة كفاءات كبيرة، وكل شخص فيها يختص بشؤون معينة.



وأوضح أنهم لم يعلنوا بعد عن شخصيات القائمة، إلا بعد أن يتم قبول القائمة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، والتي سترد خلال ساعات.



وأكد القواسمي أن قائمة " تجمع الكل الفلسطيني" بعيدة كل البعد عن الفصائلية والحزبية، وتجمع كل أطياف وأفكار الشعب الفلسطيني، وشعارها الوطن والمواطن أولًا، والشعب هو مصدر السلطات، مضيفًا: "للأسف في الفترة الماضية قدمت الفصائل مصالحها الحزبية على حساب الوطن والمواطن، وهذا يجب أن ينتهي".



وأشار إلى أن قائمته تضم أشخاصًا من كل المحافظات، وتسعى لجمع الفصائل تحت قبة منظمة التحرير الفلسطينية، بعيدًا عن الإقصاء والأجندات الخارجية.