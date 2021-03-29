شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في استصلاح أرض جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل في استصلاح أرض جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا بوقف العمل في استصلاح أرضه، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن عمر ربعي في قرية التوانة إخطارا بوقف العمل في استصلاح أرضه بدعوى أنها أثرية تاريخية، مضيفا أن الأهالي حاولوا التصدي لها، ومنعها من الاستيلاء على جرافة كانت بالمكان.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلال انتهاكاتهم المتواصلة لتضييق الخناق على سكان يطا والمسافر، لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم، لصالح الاستيطان.

وتقع قرية "توانة" على مدخل منطقة مسافر يطا المهدد بالهدم جنوب الخليل ويطلق عليها السكان بـ"بوابة المسافر" وتعتبر العمود الفقري لعدد كبير من الخرب التابعة لها، رغم حرمانها من الخدمات الصحية والتعليمية وحتى البنية التحتية.

ونظراً لموقعها الاستراتيجي على قمة أحد جبال الخليل، يهددها الاستيطان من ثلاث جهات وتحيط بها مستوطنات كرمائيل، ماعون، أفي غال، وميتسيائير.

ومؤخراً، أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

ولم تسلم الجهة الرابعة الذي بني فيها الخط الالتفافي المسمى خط 60 الاستيطاني والذي حول حياة أهالي القرية إلى جحيم.

ويعيش أهالي البلدة وعددهم 340 مواطناً على تربية المواشي والزراعة المساندة لها، مثل زراعة البقوليات وعلف الحيوانات، ساعدهم على ذلك وفرة المياه في القرية، ففي القرية بئر مركزي شيّد في الفترة العثمانية وينابيع مياه فرعية أشهرها نبع توانه ونبع عين البيضا.

أخبار ذات صلة

قيادي بفتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس

قيادي بفتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس

أبو هلال: حركة الأحرار ستُقاطع الانتخابات التشريعية

أبو هلال: حركة الأحرار ستُقاطع الانتخابات التشريعية

الخالدي: تم تسجيل 14 قائمة انتخابية منها 8 اليوم

الخالدي: تم تسجيل 14 قائمة انتخابية منها 8 اليوم

رئيس حملة حماس الانتخابية يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; حول قائمة (القدس موعدنا)

رئيس حملة حماس الانتخابية يتحدث لـ"دنيا الوطن" حول قائمة (القدس موعدنا)

مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ويحول ملفات غزة لجهات الاختصاص

مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ويحول ملفات غزة لجهات الاختصاص

مزارعو غزة يطالبون بدمج قضاياهم في البرامج الانتخابية

مزارعو غزة يطالبون بدمج قضاياهم في البرامج الانتخابية

فصائل العمل الوطني والإسلامي تؤكد حق المقدسيين بالمشاركة بالانتخابات

فصائل العمل الوطني والإسلامي تؤكد حق المقدسيين بالمشاركة بالانتخابات

لجنة الانتخابات: تسلمنا طلبات ترشح من 15 قائمة انتخابية

لجنة الانتخابات: تسلمنا طلبات ترشح من 15 قائمة انتخابية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في استصلاح أرض جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل في استصلاح أرض جنوب الخليل

مزارعو غزة يطالبون بدمج قضاياهم في البرامج الانتخابية

مزارعو غزة يطالبون بدمج قضاياهم في البرامج الانتخابية

فصائل العمل الوطني والإسلامي تؤكد حق المقدسيين بالمشاركة بالانتخابات

فصائل العمل الوطني والإسلامي تؤكد حق المقدسيين بالمشاركة بالانتخابات

لجنة الانتخابات: تسلمنا طلبات ترشح من 15 قائمة انتخابية

لجنة الانتخابات: تسلمنا طلبات ترشح من 15 قائمة انتخابية

نابلس: السجن 7 سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بنقل مواد مخدرة

نابلس: السجن 7 سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بنقل مواد مخدرة

&#34;القدس موعدنا&#34;.. تعرّف على رقم وشعار وبعض أسماء قائمة حماس لانتخابات التشريعي

"القدس موعدنا".. تعرّف على رقم وشعار وبعض أسماء قائمة حماس لانتخابات التشريعي

نقابة الأطباء: ترشح النقيب شوقي صبحة على قائمة دحلان &#34;لحظة زعل&#34;

نقابة الأطباء: ترشح النقيب شوقي صبحة على قائمة دحلان "لحظة زعل"

صور.. قائمة &#34;وطن&#34; برئاسة البرلماني خريشة تتقدم بتسجيل قائمتها لانتخابات التشريعي

صور.. قائمة "وطن" برئاسة البرلماني خريشة تتقدم بتسجيل قائمتها لانتخابات التشريعي

منوعات

شاهد: فتاة تقدم اعتذارها لكاظم الساهر بعد اقتحامها المسرح والهجوم عليه

شاهد: فتاة تقدم اعتذارها لكاظم الساهر بعد اقتحامها المسرح والهجوم عليه

شاهد: ليلى علوي بالجلباب والحجاب.. هل قررت الالتزام ؟

شاهد: ليلى علوي بالجلباب والحجاب.. هل قررت الالتزام ؟

بسروال قصير.. دنيا بطمة تحتفل بزوجها وتثير غضب الجمهور

بسروال قصير.. دنيا بطمة تحتفل بزوجها وتثير غضب الجمهور

شاهد: لبؤة تهاجم لجين عمران.. هل وقعت ضحية مقلب رامز جلال ؟

شاهد: لبؤة تهاجم لجين عمران.. هل وقعت ضحية مقلب رامز جلال ؟

على يد مراهقين.. فنان مصري يتعرض للضرب والهجوم داخل سيارته

على يد مراهقين.. فنان مصري يتعرض للضرب والهجوم داخل سيارته

بتهمة الفعل الفاضح.. القضاء يصدر حكمًا جديدًا بحق رانيا يوسف

بتهمة الفعل الفاضح.. القضاء يصدر حكمًا جديدًا بحق رانيا يوسف

شاهد: بسبب هذه النصيحة.. أصالة تعرض نفسها للإحراج

شاهد: بسبب هذه النصيحة.. أصالة تعرض نفسها للإحراج

شاهد: وصلة رقص لهيفاء وهبي بوزن زائد تثير مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لهيفاء وهبي بوزن زائد تثير مواقع التواصل

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه &#34;مالقيتش بنطلون&#34;

شاهد: محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه "مالقيتش بنطلون"

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

بعد 10 حلقات.. مخرجة شهيرة تكشف سر انسحابها من مسلسل دينا الشربيني

عربي

الإمارات تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

الإمارات تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

إصابة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا

إصابة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا

السيسي: المصريون نجحوا بإنهاء أزمة السفينة الجانحة رغم التعقيد الفني الهائل

السيسي: المصريون نجحوا بإنهاء أزمة السفينة الجانحة رغم التعقيد الفني الهائل

العراق يعيد دفعة ثالثة من الأرشيف الكويتي بعد 31 عاماً

العراق يعيد دفعة ثالثة من الأرشيف الكويتي بعد 31 عاماً