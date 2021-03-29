أبو هلال: حركة الأحرار ستُقاطع الانتخابات التشريعية

خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال، إنهم مقاطعون للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستُجرى في 22 من آيار/ مايو المقبل.



وأوضح أبو هلال في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنهم تراجعوا عن تقديم قائمة خاصة بهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية.



وبين أبو هلال أنهم لا يرغبون الحديث في الأسباب التي لأجلها قاطعوا الانتخابات، حرصا على الأجواء التوافقية السائدة، على أمل أن تكون مقدمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومعالجة كافة المشاكل العالقة.