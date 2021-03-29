أول تصريح لـ "خليل الحية" بعد تسجيل قائمة حماس

خاص دنيا الوطنقام وفد من حركة حماس يتراسه عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية ، بتسجيل قائمة حماس الانتخابية بمقر لجنة الانتخابات المركزية بغزة،وحملت قائمة حماس شعار "القدس موعدنا".وقال الحية بعد تسجيل القائمة :" انتهينا قبل قليل من تقديم الأوراق تحت اسم القدس موعدنا وحملت الترتيب العاشر في بين القوائم الفلسطنية في الانتخابات، قمنا بتقديمها وننتظر الاشعار التزامنا بالقانون".وأضاف: "حرصنا أن تضم نخبة من أبناء الشعب الفلسطيني مثل الخبراء وحملة الشهادات العليا والنساء والشباب والجرحى والاسرى".وتابع قائلا :" كنا نأمل ولا زلنا أن تكون هناك قائمة موحدة تضم أغلب القوائم الفلسطينةً لكنه أصبح بعيد المنال".وعن مدى ثقة قائمة حماس في الاجراءات القانونية، قال :" نعتز في القضاء الفلسطيني خاصة القضاة في محكمة الانتخابات، نشد على يد القضاء بأن لا يستجيبوا لأي ضغط سياسي ضد أي مرشح أو أي قائمة ".وتابع الحية :" من حق كل القوائم بأن يتنافسوا بشرف، نحن مع سيادة القانون ونحذر من تسيس أي بعد قضائي في العملية الانتخابية حتى نهايتها.وعن وجود الاسرى داخل القائمة، اشار الحية أن موضوع الاسرى هو من أحد الثوابت الوطنية ، حرصنا على أن يتصدر قائمتنا عمالقة الأسرى ،الاسير نائل البرغوثي ، وجمال أبو الهيجاء والاسير حسن سلامة.