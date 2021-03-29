أول تصريح لـ "خليل الحية" بعد تسجيل قائمة حماس
خاص دنيا الوطن
قام وفد من حركة حماس يتراسه عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية ، بتسجيل قائمة حماس الانتخابية بمقر لجنة الانتخابات المركزية بغزة،وحملت قائمة حماس شعار "القدس موعدنا".
وقال الحية بعد تسجيل القائمة :" انتهينا قبل قليل من تقديم الأوراق تحت اسم القدس موعدنا وحملت الترتيب العاشر في بين القوائم الفلسطنية في الانتخابات، قمنا بتقديمها وننتظر الاشعار التزامنا بالقانون".
وأضاف: "حرصنا أن تضم نخبة من أبناء الشعب الفلسطيني مثل الخبراء وحملة الشهادات العليا والنساء والشباب والجرحى والاسرى".
وتابع قائلا :" كنا نأمل ولا زلنا أن تكون هناك قائمة موحدة تضم أغلب القوائم الفلسطينةً لكنه أصبح بعيد المنال".
وعن مدى ثقة قائمة حماس في الاجراءات القانونية، قال :" نعتز في القضاء الفلسطيني خاصة القضاة في محكمة الانتخابات، نشد على يد القضاء بأن لا يستجيبوا لأي ضغط سياسي ضد أي مرشح أو أي قائمة ".
وتابع الحية :" من حق كل القوائم بأن يتنافسوا بشرف، نحن مع سيادة القانون ونحذر من تسيس أي بعد قضائي في العملية الانتخابية حتى نهايتها.
وعن وجود الاسرى داخل القائمة، اشار الحية أن موضوع الاسرى هو من أحد الثوابت الوطنية ، حرصنا على أن يتصدر قائمتنا عمالقة الأسرى ،الاسير نائل البرغوثي ، وجمال أبو الهيجاء والاسير حسن سلامة.
قام وفد من حركة حماس يتراسه عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية ، بتسجيل قائمة حماس الانتخابية بمقر لجنة الانتخابات المركزية بغزة،وحملت قائمة حماس شعار "القدس موعدنا".
وقال الحية بعد تسجيل القائمة :" انتهينا قبل قليل من تقديم الأوراق تحت اسم القدس موعدنا وحملت الترتيب العاشر في بين القوائم الفلسطنية في الانتخابات، قمنا بتقديمها وننتظر الاشعار التزامنا بالقانون".
وأضاف: "حرصنا أن تضم نخبة من أبناء الشعب الفلسطيني مثل الخبراء وحملة الشهادات العليا والنساء والشباب والجرحى والاسرى".
وتابع قائلا :" كنا نأمل ولا زلنا أن تكون هناك قائمة موحدة تضم أغلب القوائم الفلسطينةً لكنه أصبح بعيد المنال".
وعن مدى ثقة قائمة حماس في الاجراءات القانونية، قال :" نعتز في القضاء الفلسطيني خاصة القضاة في محكمة الانتخابات، نشد على يد القضاء بأن لا يستجيبوا لأي ضغط سياسي ضد أي مرشح أو أي قائمة ".
وتابع الحية :" من حق كل القوائم بأن يتنافسوا بشرف، نحن مع سيادة القانون ونحذر من تسيس أي بعد قضائي في العملية الانتخابية حتى نهايتها.
وعن وجود الاسرى داخل القائمة، اشار الحية أن موضوع الاسرى هو من أحد الثوابت الوطنية ، حرصنا على أن يتصدر قائمتنا عمالقة الأسرى ،الاسير نائل البرغوثي ، وجمال أبو الهيجاء والاسير حسن سلامة.
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