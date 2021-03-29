الخالدي: تم تسجيل 14 قائمة انتخابية منها 8 اليوم

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خاص دنيا الوطن - هاني أبو رزق

قال جميل الخالدي المدير الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية: إن اليوم هو العاشر في مرحلة الترشح التي تنتهي مساء يوم الاربعاء، وهناك العديد من القوائم التي تم اعتمادها.



وأضاف الخالدي لـ"دنيا الوطن": "يجري في هذه الأيام استلام العديد من طلبات الترشح من القوائم الانتخابية، 14 قائمة انتخابية الى حتى الآن تم اعتمدتها والقوائم الاخرى يتم دراستها من أجل اعتمادها كقوائم معتمدة مشيرا الى أنه في هذا اليوم تم ترشح 8 قوائم في الضفة الغربية وغزة".



وذكر الخالدي أنه في هذا اليوم كانت هناك قوائم مستقلة وشبابية وقائمة حزبية واحدة، وتوقع خلال الأيام القادمة أن تكون هناك قوائم أخرى.