الخالدي: تم تسجيل 14 قائمة انتخابية منها 8 اليوم

الخالدي: تم تسجيل 14 قائمة انتخابية منها 8 اليوم
خاص دنيا الوطن - هاني أبو رزق
قال جميل الخالدي المدير الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية: إن اليوم هو العاشر في مرحلة الترشح التي تنتهي مساء يوم الاربعاء، وهناك العديد من القوائم التي تم اعتمادها.
وأضاف الخالدي لـ"دنيا الوطن": "يجري في هذه الأيام استلام العديد من طلبات الترشح من القوائم الانتخابية، 14 قائمة انتخابية الى حتى الآن تم اعتمدتها والقوائم الاخرى يتم دراستها من أجل اعتمادها كقوائم معتمدة مشيرا الى أنه في هذا اليوم تم ترشح 8 قوائم في الضفة الغربية وغزة".
وذكر الخالدي أنه في هذا اليوم كانت هناك قوائم مستقلة وشبابية وقائمة حزبية واحدة، وتوقع خلال الأيام القادمة أن تكون هناك قوائم أخرى.
قال جميل الخالدي المدير الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية: إن اليوم هو العاشر في مرحلة الترشح التي تنتهي مساء يوم الاربعاء، وهناك العديد من القوائم التي تم اعتمادها.
وأضاف الخالدي لـ"دنيا الوطن": "يجري في هذه الأيام استلام العديد من طلبات الترشح من القوائم الانتخابية، 14 قائمة انتخابية الى حتى الآن تم اعتمدتها والقوائم الاخرى يتم دراستها من أجل اعتمادها كقوائم معتمدة مشيرا الى أنه في هذا اليوم تم ترشح 8 قوائم في الضفة الغربية وغزة".
وذكر الخالدي أنه في هذا اليوم كانت هناك قوائم مستقلة وشبابية وقائمة حزبية واحدة، وتوقع خلال الأيام القادمة أن تكون هناك قوائم أخرى.
التعليقات