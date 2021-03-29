رئيس حملة حماس الانتخابية يتحدث لـ"دنيا الوطن" حول قائمة (القدس موعدنا)

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خاص دنيا الوطن - عوض أبو دقة

كشف رئيس الحملة الانتخابية لقائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس الدكتور محمد إبراهيم المدهون، اليوم الإثنين، عن أبرز ملامح قائمتهم الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.



وقال المدهون في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" :"سيترأس القائمة كلاً من د. خليل الحيَّة من غزة، والشيخ محمد أبو طير من القدس".



وأوضح أن القائمة ستخلو من الوجوه القديمة باستثناء الاسمين السابقين، ووزير سابق يحتل رقم 40 في القائمة، في إشارةٍ لشخصه.



وستتضمن القائمة -بحسب المدهون- ثلاثة أسرى محكومين في سجون الاحتلال، وآخرين محررين.



وبيّن أن الأسرى الثلاثة هم: نائل البرغوثي، جمال أبو الهيجا من الضفة، وحسن سلامة من غزة، إضافةً لأسرى آخرين يترددون على سجون الاحتلال، ويتم الإفراج عنهم.



ومن أبرز الأسرى المحررين في قائمة حركة حماس، محمود مردواي.



ووصف المدهون نصيب مدينة القدس في قائمة "القدس موعدنا"، بأنه وازن.



ونوه إلى أن نسبة المرأة في القائمة 30%، والشباب ما دون ال40 عاماً، 42%.



وبحسب المدهون "لم تستثنِ القائمة أي منطقة جغرافية في الضفة، القدس، وغزة، وهي تشمل كافة التوجهات والتخصصات، ففيها ممثلين عن القطاع الخاص، الأكاديميين، الجرحى، المؤسسات والنقابات".



وعزا القيادي بحركة حماس، سبب تأخرهم في تسجيل القائمة رغم كونهم انتهوا من تشكيلها منذ أيام، إلى كونهم كانوا يرغبون بأن يكونوا ضمن قائمة وطنية عريضة، لكن للأسف الشديد لم يُحسم هذا الأمر.



وتابع المدهون "كل الجهود بُذلت، لهذا تريثنا في تسجيل قائمتنا، وفتحنا المجال واسعاً لخيار القائمة الوطنية العريضة. لكن نقول لازالت الفرصة سانحة، وكل الخيارات واردة".



وفي سؤاله عن تصرفهم في حال تعرض مرشحو القائمة لاعتقالات وتهديدات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس، :" الأسماء التي نطرحها لم تسلم من عدوان الاحتلال وبطشه طيلة الأعوام الماضية".



وزاد "سنعمل على أن يقوم المجلس التشريعي المُنتخب بسن قانون لتفويض من ينوب عن النائب المعتقل".