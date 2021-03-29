جامعة الازهر: تعليق التعليم الوجاهي لبرامج البكالوريوس والعودة للدوام الاداري الجزئي

وأكدت الجامعة، أنه سيتم تعليق العمل بالمحاضرات الوجاهية لجميع الطلبة المسجلين في برامج البكالوريوس بكافة كليات الجامعة، ويستكمل العمل بنظام التعليم الالكتروني على منصة المودل لكافة المستويات اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 آذار/ مارس 2021.وأشارت إلى أنه سيستمر تعليق التدريب السريري لطلبة الكليات الطبية في مشافي قطاع غزة، فيما تستمر المحاضرات العملية في المختبرات والعيادات وجاهياً مع الأخذ بعين الاعتبار اجراءات الوقاية والسلامة المشددة الخاصة بجائحة (كورونا).وأكدت الجامعة في بيانها، أنه سيستمر العمل بالمحاضرات الوجاهية لطلبة الدراسات العليا لحين صدور ما يخالف ذلك، فيما تعقد الامتحانات النصفية لجميع طلبة البكالوريوس الكترونيا حسب الجداول المعدة من الكليات على منصة المودل.وقالت: "يستمر العمل الاداري بالجامعة بشكل جزئي يوميا، من التاسعة وحتى الثالثة ظهرا، وذلك لتقديم الخدمات لطلبة الجامعة والمراجعين في كافة الدوائر؛ اعتباراً من يوم الثلاثاء".