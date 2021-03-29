مصادر لـ"دنيا الوطن": أحمد سعدات وخالدة جرار على رأس قائمة الجبهة الشعبية الانتخابية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ستُقدم قائمتها لخوض الانتخابات التشريعية، صباح غدٍ الثلاثاء.



وبحسب ذات المصادر، فإن قائمة الجبهة الشعبية سيتصدرها الأمين العام الأسير أحمد سعدات، يتلوه فيها الأسيرة خالدة جرار.



وكانت الجبهة الشعبية، قد حصلت في انتخابات عام 2006 على ثلاثة مقاعد، مثلها فيها كلاً من سعدات وجرار، إضافةً لجميل المجدلاوي.