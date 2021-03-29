نابلس: السجن 7 سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بنقل مواد مخدرة



وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار أردني، ولكون أن المدان شاب في مقتبل عمره ومعيل لأسرة فإنها قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة 7 سنوات ونصف، وغرامة مالية 7500 دينار أردني.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بالسجن 7 سنوات ونصف، وغرامة مالية بقيمة 7500 دينار، على المتهم (ف،ع)، بعد إدانته بتهمة نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادة (6/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.